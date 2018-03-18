РИАМО - 18 мар. Явка на выборах президента Российской Федерации в подмосковном городском округе Ступино на 10:00 составила 12%, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В 08:00 в городском округе открылись все 53 избирательных участка и один временный участок для голосования в Ступинской центральной районной клинической больнице.

«Общее число избирателей составляет 87210 человек. На 10:00 проголосовали 9182 избирателя, что составляет 12% от общего числа избирателей», - говорится в сообщении.

Также в воскресенье в городском округе Ступино проходит голосование за благоустройство общественных территорий в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.