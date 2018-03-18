РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. В квартале Соколовка подмосковной Балашихи в ночь на воскресенье загорелась баня, говорится на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области.

«Восемнадцатого марта в 4:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Сосновая, дом №20», – говорится в сообщении.

В тушении пожара было задействовано 14 человек и четыре единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.