РИАМО - 18 мар. Явка на президентских выборах в Подмосковье, по данным на 10:00, составила около 8%, сообщила журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

В воскресенье в России проходят выборы главы государства. В соответствии с Конституцией РФ президент избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

«Избирательные комиссии Подмосковья активно работают и принимают желающих проголосовать на выборах президента Российской Федерации. На территории участковых избирательных комиссий проголосовало почти 400 тысяч избирателей из так называемой зеленой книги. Это те граждане, которые приняли решение в день голосования быть на территории Подмосковья. Явка около 8% (на 10:00 – ред.). Чуть более 4 тысяч проголосовавших написали заявления и прикрепились к Подмосковью», - сказала Коновалова.

Она добавила, что в Подмосковье также началось выездное голосование для тех граждан, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок. Почти 4 тысячи таких граждан уже проголосовали.

«Лидеры на 10:00 – Лосино-Петровский, Луховицы, Молодежный, Восход, Электрогорск. Там самые активные граждане. К сожалению, пока спят еще Королев, Жуковский, Ленинский район, Дубна, Подольск. Там самая низкая явка по региону», - добавила Коновалова.

На прошлых выборах президента России в Московской области в 2012 году явка избирателей на 10:00 составляла 5,25%.