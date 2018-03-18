РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 мар. Ведущий «Первого канала» Сергей Тугушев проголосовал на выборах президента Российской Федерации в подмосковном Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Телеведущий и член общественной палаты Московской области Сергей Тугушев проголосовал в воскресенье в Королеве на избирательном участке №1057, расположенном в школе №1.

«Мы пришли с супругой одними из самых первых, чтобы выполнить свой гражданский долг. Всегда стараемся так приходить, потому что знаем, что достаточно серьезный наплыв людей. Особенно на этих выборах, думаю, что будет очень серьезная явка. Дальше предстоит работа – я руководитель группы наблюдателей, которая работает в Королеве, Сергиевом Посаде, Пушкине и Красноармейске. Пока никаких замечаний нет, все проводится на высоком уровне, будем смотреть за этим», – сказал Тугушев.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.