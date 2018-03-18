РИАМО - 18 мар. Около 10% избирателей проголосовали на выборах президента РФ в подмосковном Рузском городском округе к 10:00, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«За два часа, к 10:00, у нас порядка 10% проголосовавших. Рассчитываем, что активность жителей на выборах будет высокой, выше средней», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он отметил, то голосование в округе проходит на 38 избирательных участках.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.