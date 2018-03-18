РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 18 мар. Глава подмосковного Домодедова Александр Двойных в воскресенье утром проголосовал на выборах президента Российской Федерации, говорится на сайте администрации городского округа.

«Сегодня очень важный день для нашей страны. Необходимо чтобы мы все вместе приняли участие в выборах президента Российской Федерации. Это обычная позиция для гражданина, который хочет влиять на развитие своей страны, помогать ей, нести консолидированную ответственность за то, что в ней происходит, и я очень рад, что сегодня на участках не только старшее поколение, но и молодежь», – сказал Двойных.

Также глава оставил свой голос и за общественные территории Домодедова. Проекты-победители рейтингового голосования будут благоустроены в текущем году в первоочередном порядке в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.