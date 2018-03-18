РИАМО - 18 мар. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин считает, что участие в выборах и голосование за одного из кандидатов в президенты России является важным и ответственным шагом для каждого гражданина страны, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В воскресенье Шапкин проголосовал в УИКе в Балашихинском избирательном округе.

«В целом эмоции самые положительные: организация хорошая, работники УИКа и наблюдатели довольны, никакого негатива нет, все спокойны и работают в штатном режиме. Пока что Монино еще спит, но люди уже подтягиваются. Я уверен, что сегодня - уже совсем скоро - на участках будет очень людно. Ведь проявить гражданскую позицию, отдать свой голос за выбор будущего страны - это шаг важный, ответственный и необходимый для каждого гражданина», - сказал Шапкин.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.