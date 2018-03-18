РИАМО - 18 мар. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу китайского правительства Ли Кэцяна с переизбранием и отметил укрепление российско-китайских отношений, сообщает Газета.ru.

«Под вашим руководством Государственным советом достигнуты большие успехи в деле социально-экономического развития Китая и повышения его международного авторитета. Хотел бы особо отметить ваше постоянное внимание к укреплению российско-китайских отношений, основанных на принципах всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», - говорится в телеграмме премьер-министра.

Медведев подчеркнул, что в рамках двусторонних встреч глав правительств двух стран рассматриваются важные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности экономические.

Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей утвердили кандидатуру Ли Кэцяна на пост главы китайского Госсовета на второй срок.