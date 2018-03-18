РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 мар. Глава городского округа Красногорск Радий Хабиров с семьей в воскресенье утром проголосовал на избирательном участке в городской школе №1, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Лично я сегодня голосовал за понятное и стабильное будущее. Я уже давно в политике, прекрасно понимаю, что такое выборы, как они проходят, какие последствия могут иметь. Но надо понимать, что выборы – это принятие решения о том, чтобы все мы жили в мире, в красивой и спокойной стране», – сказал Хабиров.

Он также отметил, что жители города голосуют сегодня и за то, чтобы развивался и был благоустроен округ, чтобы хватало мест в детских садах и школах, а люди были обеспечены рабочими местами в своем же городе.

«Проявите гражданскую активность!» – призвал Хабиров.