РИАМО - 18 мар. В московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» утром в воскресенье задержали и отменили 24 рейса, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» четыре рейса задержаны и шесть отменены. В «Домодедове» четыре рейса задержали, еще семь отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали три рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержанных и отмененных рейсов нет.

Холодная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура может опуститься до отметки в минус 9 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, вернется в норму и составит 748 миллиметров ртутного столба.