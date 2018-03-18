РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 мар. Более 320 жителей подмосковных Котельников впервые смогут проголосовать на выборах президента в воскресенье, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

«Проголосовать впервые смогут 325 жителей городского округа Котельники. Им подарят сувениры с символикой выборов», – сказал сотрудник.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос можно до 20:00.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.