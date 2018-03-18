РИАМО - 18 мар. В столице установилась солнечная погода в день выборов президента России, температура на опорной метеостанции города зарегистрирована на отметке минус 11,8 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве солнечно и морозно. Температура воздуха в черте города колебалась от минус 11,8 градуса до минус 13,7 градуса, и с каждым часом становится на градус теплее. На опорной метеостанции города, ВДНХ, зарегистрировано в 9 утра минус 11,8 градуса», - говорится в сообщении.

На территории новой Москвы зафиксировано от минус 17,7 градуса до минус 12,9 градуса.

Атмосферное давление составляет 749 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Ветер западного и юго-западного направлений дует со средней скоростью 1-4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха - 55-60%.