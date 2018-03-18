РИАМО - 18 мар. Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке в филиале МГИМО в Одинцове, передает корреспондент РИАМО.

«Очень важный сегодня день, по-настоящему солнечный, весенний. Это праздник, потому что страна принимает важное решение. У России великое будущее. Я очень рада, что на моем участке очень много жителей», - сказала Лазутина.

Она рассказала, что голосовать достаточно комфортно, участки удобно расположены.

«Очень удобно, очень много избирательных участков, они комфортно и удобно расположены возле жителей. Я думаю, что все придут», - добавила Лазутина.

Также на данном избирательном участке проголосовал ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.



«Я пришел с замечательным настроением. У меня настроение оптимистичное, я считаю, что сегодня очень важный день страны», - сказал Торкунов.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.