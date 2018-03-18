РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 18 мар. Глава подмосковных Котельников Ирина Польникова в воскресенье проголосовала на выборах президента Российской Федерации на участке №3661, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«В 8:00 открылись 11 избирательных участков, как полагается по закону. Явка хорошая, люди идут с хорошим настроением, улыбаются. Котельники готовы к выборам», – сказала Польникова.

По ее словам, выборы президента в Котельниках проходят без нарушений.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.