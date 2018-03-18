РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 мар. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №4 в школе №32.

«У нас с вами начались выборы президента. На территории Балашихи они начались в числе первых в Московской области. Из 184 избирательных участков на 6:00 у нас было открыто уже шесть участков – те, которые по заявлению военнослужащих Росгвардии были специально открыты для того, чтобы они могли выполнить свой гражданский долг и приступить к несению службы», – сказал Юров.

Он добавил, что в 8:00 были открыты все 184 избирательных участка. Юров отметил высокую явку на выборах.

«Наблюдается высокая явка. Люди с хорошим настроением приходят на избирательные участки, отдают свои голоса. Со стороны администрации созданы все условия, чтобы технически обеспечить голосование. Я уверен, что выборы пройдут чисто, прозрачно и в скором времени мы подведем итоги», – сказал Юров.

По итогам регистрации кандидатов в избирательный бюллетень включены восемь кандидатов. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.