РИАМО - 18 мар. При голосовании на выборах президента РФ, по оперативной информации, поступающей в ЦИК от наблюдателей, на 09:00 по московскому времени серьезных нарушений не зафиксировано, сообщает РИА Новости.

«По оперативной информации, которая приходит от наблюдателей, серьезных нарушений не установлено. Есть жалобы на небольшие нарушения, например, на каком-то участке агитацию нашли и удалили тут же», - сказала секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.

Она отметила, что в помещениях для голосования серьезных нарушений не выявлено.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.