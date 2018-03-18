РИАМО - 18 мар. Мобильная группа общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве проверит избирательный участок №145, где желающая проголосовать глава ЦИК Элла Памфилова столкнулась с очередями, говорится в сообщении пресс-службы штаба.

«Там (на избирательном участке №145 – ред.) образовалась огромная очередь. На этот участок не смогла попасть председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, которая должна была там проголосовать. На данный участок прикрепилось около 290 избирателей. Мы взяли эту ситуацию под особый контроль», – сказал руководитель общественного штаба, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.

Ранее СМИ сообщали, что глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке №145 в центре Москвы, который расположен в здании Центрального телеграфа. Памфилова отметила, что на данном участке образовались очереди, потому что прибыло очень много артистов, голосующих по системе «Мобильный избиратель».

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.