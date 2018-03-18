РИАМО - 18 мар. На выборах президента России в Москве все избирательные участки открылись вовремя, при этом четырех наблюдателей не пускали в помещения УИК, говорится в сообщении пресс-службы общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице.

«Все избирательные участки в Москве открылись вовремя. О прибытии на участки нам сообщили 94% наблюдателей. Остальных обзваниваем. Четырех наблюдателей не пускали в помещения УИК, но трех из них уже впустили. Также мы помогаем попасть на участки наблюдателям от кандидатов в президенты. Поэтому практически все наблюдатели, которые планировали быть сегодня на избирательных участках, сейчас там находятся и наблюдают за ходом голосования», - сказал руководитель общественного штаба, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.

Заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников добавил, что работа участковых избирательных комиссий в столице началась.

«По информации видеоцентра общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в городе Москве, на трех участках столицы утром были выявлены технические недочеты. Где-то не попадали в зону обзора видеокамеры столы выдачи бюллетеней, где-то - ящики для голосования. В данный момент все эти неполадки устранены», - отметил Шапошников.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.