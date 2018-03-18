РИАМО - 18 мар. За первый день работы столичного фестиваля «Мос/Еда» его посетили свыше 200 тысяч человек, которые купили 190 тонн продукции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В первый день работы площадки фестиваля «Мос/Еда» посетили больше 200 тысяч человек. 50 тысяч покупателей приобрели 190 тонн продукции. Популярностью пользовались: в СВАО - овощи, в ЗАО - шашлык, конфеты «Москва» и замороженные морепродукты, в САО - консервированная рыба и так далее. Ночью еще завезем продукцию с учетом предпочтений покупателей», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, 17 марта в городе заработали более 1,5 тысяч ярмарочных площадок. Они также будут открыты в воскресенье. Если фестиваль понравится москвичам, то у него есть все шансы стать ежегодным.

«На прилавках посетители могут найти почти 110 видов сыра из более чем 25 регионов России — от Калининградской области до Камчатки. Также здесь можно приобрести дальневосточные креветки, балтийские шпроты и тихоокеанские сардины, а еще сладости, бакалейные товары, овощи и фрукты. Всего на фестиваль привезли больше 4,5 миллионов килограммов продуктов», - сообщается в материале.

Московские рестораторы приготовят для гостей больше 100 видов блюд и напитков. Здесь можно попробовать мексиканские лепешки с пряными мясными и овощными начинками, лапшу, приготовленную в воке, буррито и кесадильи, крендели и пирожки.