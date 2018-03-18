РИАМО - 18 мар. Председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова отдала свой голос на выборах президента России на избирательном участке в подмосковных Мытищах, сообщила сама Коновалова.

«Большое количество людей, желающих реализовать свое избирательное право, было уже с утра – сама я проголосовала в 8 утра на избирательном участке в Мытищах. В 31 школе была очередь из людей, желающих проголосовать. Погода благоприятствует тому, чтобы прогуляться с утра – мороз, солнце», - сказала Коновалова.

Глава Мособлизбиркома также сообщила, что пик явки приходится на дневные часы.

«Традиционно пик явки с 12:00 до 16:00. Главное, чтобы люди с удовольствием пришли на избирательные участки. Подмосковье – регион-лидер.(…) Нужно не упустить своего шанса», - сказала Коновалова.

По ее словам, сегодня важный день в избирательной системе России. Подмосковье готово к тому, чтобы организовать и обеспечить возможность самому большому количеству избирателей отдать голос. На 1 января 2018 года было зарегистрировано свыше 5,5 миллионов избирателей. Кроме того, воспользовались новым институтом действующего законодательства, написали заявление для голосования по месту пребывания свыше 460 человек.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.