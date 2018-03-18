РИАМО - 18 мар. Глава подмосковного Рузского городского округа Максим Тарханов одним из первых в муниципалитете проголосовал на выборах президента России, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Решил не откладывать дело в долгий ящик, а проголосовать с открытием избирательных участков. Голосование у нас стартовало достаточно активно, кое-где даже образовались небольшие очереди. Жители округа прекрасно понимают важность сегодняшнего выбора», - сказал Тарханов.

Глава горокруга отметил, что в воскресенье в муниципальном образовании открылись все 38 избирательных участков, подавляющее большинство из них оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. На ряде избирательных участков организовано дежурство медиков. При этом на открытии участков по инициативе главы прозвучал гимн России.

«На каждом избирательном участке организовано дежурство не менее трех полицейских. Все помещения, где проходит голосование, обследованы кинологами с собаками. Мы рассчитываем, что все пройдет в штатном режиме, однако должны быть готовы к возможным непредвиденным ситуациям», - добавил Тарханов.

Он также напомнил, что на случай непредвиденных ситуаций на избирательных участках предусмотрены специальные автобусы, которые смогут взять на себя функции избирательных участков.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.