РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. На территории подмосковного городского округа Люберцы в единый день голосования будут работать четыре ярмарки выходного дня, на них можно будет купить продукцию подмосковных фермерских хозяйств, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В день выборов президента Российской Федерации, 18 марта, на территории городского округа Люберцы будут организованы четыре ярмарки выходного дня по адресам: улица Волковская, площадка у магазина «Кристалл» и у дома № 67; в Центральном парке культуры и отдыха и в поселке Томилино, в микрорайоне Птицефабрика,1-ый километр Егорьевского шоссе», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что на ярмарках будет представлен широкий ассортимент товаров народного потребления, продукция подмосковных фермерских хозяйств, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, овощи и фрукты.

«На ярмарках запланированы социальные акции, предусматривающие предоставление скидок социально незащищенным категориям населения, а именно: инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам ВОВ, пенсионерам, многодетным - 10% от стоимости товара; студентам и школьникам - 5% от стоимости товара», - уточнил Ружицкий.

По его словам, буфетное обслуживание будет организовано в 54 местах голосования. Избирателям предложат горячий чай, ароматный кофе, бутерброды, свежую выпечку. Будет организована работа 56 лотков по продаже продовольственных и непродовольственных товаров: 11 лотков с книгопечатной продукцией; восемь лотков, реализующих товары хозяйственного ассортимента; семь лотков по продаже меда, сухофруктов и орехов; 15 лотков по продаже косметических и парфюмерных товаров; девять лотков по продаже игрушек и товаров детского ассортимента; шесть лотков с канцелярской и сувенирной продукцией.

На территориях перед входом на места голосования будут работать 12 кофемашин.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.