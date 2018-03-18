РИАМО - 18 мар. Спортсмен сборной России, общественный деятель, инвалид-колясочник Ярослав Святославский проверил доступность избирательных участков для инвалидов-колясочников, он приехал в участок в школе №17 в подмосковном Одинцове и проголосовал на выборах президента РФ.

Святославский отметил доступность данного участка для инвалидов.

«Спокойно сам справился, проехал. Здесь есть пандус к школе, все очень замечательно, хорошо», - сказал он.

Также Святославский отметил, что ему было удобно проголосовать с помощью КОИБа.

«С этой техникой (КОИБ – ред.) я сталкиваюсь не в первый раз. Все очень удобно, даже для меня, несмотря на то, что я передвигаюсь на коляске», - подчеркнул спортсмен.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.