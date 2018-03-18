РИАМО - 18 мар. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке в столице, сообщает РИА Новости.

«Путин традиционно пришел на избирательный участок 2151, расположенный в Российской академии наук. Он подошел к сотруднику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Выйдя из кабинки, Путин опустил бюллетень в урну для голосования», - говорится в сообщении.

Путин регулярно голосует на этом участке. Так, в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и муниципальных выборах в 2017 году он приходил на участок в Российской академии наук, чтобы сделать свой выбор.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.