РИАМО - 18 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №3946 в Подмосковье, который расположен в поселке Барвиха сельского поселения Барвихинское Одинцовского района, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

На голосование губернатор Московской области приехал с женой и дочерью.

«Очень приятно, что все участки в Подмосковье открылись, их более 4 тысяч. Мы контролируем процесс организации голосования. Знаем, что явка хорошая, люди идут голосовать. Я очень надеюсь, что день пройдет на позитивной ноте, и будут хорошие результаты для всех кандидатов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что многие руководители УИКов имеют большой опыт работы в проведении выборов.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в интернет.

В Подмосковье для обеспечения правопорядка и безопасности в местах голосования задействовано более 10 тысяч сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, членов народных дружин, общественных формирований и народных обществ.

Также от Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на дежурство заступили около 20 тысяч человек и свыше 3,7 тысячи единиц техники.

Для освещения процесса выборов в Подмосковье аккредитованы порядка сотни СМИ и более 800 журналистов. Для них на базе волейбольного центра в Одинцове работает единый медиацентр, который позволяет в режиме онлайн подключаться к любому избирательному участку, на котором осуществляется видеонаблюдение.