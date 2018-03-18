РИАМО - 18 мар. Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ) Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Памфилова отдала свой голос на выборах президента РФ на избирательном участке №145 в здании Центрального телеграфа в столице», - уточняется в материале.

Она отметила, что на данном участке наблюдаются очереди.

«Я проголосовала. Сегодня здесь, на этом участке, очереди, потому что прибыло очень много артистов, которые сегодня выступают, - из Смоленской области, из Бурятии», - пояснила Памфилова.

По ее словам, артисты смогли участвовать в выборах благодаря системе «Мобильный избиратель».

Также глава ЦИК отметила, что ее «немного огорчил» сильный мороз.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.