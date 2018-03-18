РИАМО - 18 мар. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал свой голос на выборах президента России на избирательном участке в филиале МГИМО в подмосковном Одинцове, передает корреспондент РИАМО в воскресенье.

На избирательном участке в Одинцове патриарха встретил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Предстоятель Русской православной церкви и глава региона пообщались.

«Мы достигли важного дня, дня голосования. Россия избирает президента, свое будущее. Я очень надеюсь, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам пойти вперед, укрепляя согласие в обществе, развивая наш суверенитет, становясь еще более значительным фактором на международной арене. Но самое главное, я очень надеюсь на то, что мы пойдем по тому пути, который будет правильным», - сказал патриарх Кирилл журналистам.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в интернет.

В Подмосковье для обеспечения правопорядка и безопасности в местах голосования задействовано более 10 тысяч сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, членов народных дружин, общественных формирований и народных обществ.

Также от Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на дежурство заступили около 20 тысяч человек и свыше 3,7 тысячи единиц техники.

Для освещения процесса выборов в Подмосковье аккредитованы порядка сотни СМИ и более 800 журналистов. Для них на базе волейбольного центра в Одинцове работает единый медиацентр, который позволяет в режиме онлайн подключаться к любому избирательному участку, на котором осуществляется видеонаблюдение.