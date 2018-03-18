РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. В подмосковных Люберцах проведут конкурс для жителей многоквартирных домов (МКД), по условиям которого жителям МКД, наиболее активно голосовавших на выборах президента РФ, благоустроят территорию двора, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ассоциация председателей советов многоквартирных домов объявляет конкурс на выбор многоквартирного дома, жильцы которого примут максимально активное участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Победителям будут представлены на выбор: проведение работ по установке детской игровой или спортивной площадки; обустройство дополнительных парковочных мест; проведение работ по капитальному ремонту подъездов; проведение работ по капитальному ремонту домов», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что всего на территории городского округа Люберцы более 2 тысяч многоквартирных домов.

«Основной целью конкурса среди жителей МКД является повышение социальной ответственности и активности граждан в повышении комфортного проживания на территории городского округа Люберцы. Победителем конкурса станет многоквартирный дом с наивысшим соотношением (более 51%) проголосовавших избирателей от общего числа совершеннолетних в доме», - добавил Ружицкий.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.