РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. В подмосковном Королеве свой выбор сделал спортивный комментатор Илья Казаков, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Я пришел на выборы с сыном, чтобы он понял как важно принимать участие в жизни своей страны. Каждый из нас ответственен за то, что происходит в городе, области и стране, поэтому сегодня каждый должен сделать свой выбор», - сказал Казаков.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.