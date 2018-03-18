РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. Все впервые голосующие жители подмосковных Котельников в воскресенье на выборах президента Российской Федерации могут сделать памятное фото, стилизованное под соцсеть Instagram, на акции «Голос молодых», сообщила «РИАМО в Люберцах» волонтер на избирательном участке.

«Акцию «Голос молодых» проводит городской округ Котельники. Ее суть в том, что впервые голосующие жители могут сделать памятную фотографию на телефон в специальной рамке, стилизованной под соцсеть Instagram», - сказала собеседница.

Она отметила, что благодаря участию в этой акции у голосующих впервые избирателей останутся приятные впечатления о выборах. Все фотографии можно посмотреть в Instagram под хэштегом #Голосмолодых.

По ее словам, в акции также могут принять участие все желающие жители Котельников, решившие запечатлеть себя на память.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.