РИАМО - 18 мар. Депутат Государственной Думы РФ Оксана Пушкина проголосовала на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №3946 в Подмосковье, который расположен в поселке Барвиха сельского поселения Барвихинское Одинцовского района, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

«Все очень быстро, все очень здорово, современно, светло, тепло. Все, что нужно для создания хорошего настроения, все есть», - сказала Пушкина.

Она добавила, что сегодня на выборах президента России также проголосует ее сын.

В воскресенье в России проходят выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Количество избирательных участков в Московской области составляет 4239, на 2170 участках работают видеокамеры и ведется трансляция в интернет.

В Подмосковье для обеспечения правопорядка и безопасности в местах голосования задействовано более 10 тысяч сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, членов народных дружин, общественных формирований и народных обществ.

Также от Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на дежурство заступили около 20 тысяч человек и свыше 3,7 тысячи единиц техники.

Для освещения процесса выборов в Подмосковье аккредитованы порядка сотни СМИ и более 800 журналистов. Для них на базе волейбольного центра в Одинцове работает единый медиацентр, который позволяет в режиме онлайн подключаться к любому избирательному участку, на котором осуществляется видеонаблюдение.