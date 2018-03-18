РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. На выборах президента Российской Федерации в подмосковном Королеве впервые смогут проголосовать более 2 тысяч жителей, сообщил «РИАМО в Королеве» председатель территориальной избирательной комиссии Дмитрий Лободенков.

Впервые голосующие в этом году получат подарки - термокружки с символом выборов.

«В этом году 18-летнего возраста достигли более 2 тысяч граждан, все они смогут проголосовать на своих участках», - сказал Лободенков.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.