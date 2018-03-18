РИАМО - 18 мар. Активность избирателей на президентских выборах, которые проходят в России в воскресенье, покажет, насколько в стране развито гражданское общество, считает председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Сегодняшний день покажет, насколько развито у нас гражданское общество, потому что именно готовность взять на себя ответственность за выбор тех, кому можно делегировать право управлять страной, во многом и делает нас гражданами своей страны в полном смысле этого слова. В Московской области более 5,6 миллиона избирателей – мы второй по численности субъект РФ, и от выбора Подмосковья зависит очень многое», - сказал Брынцалов.

По решению ЦИК РФ, в Московской области число избирательных участков увеличено до 4239, из них 75 временных участков в перинатальных центрах, городских клинических больницах, аэропортах. На 1703 УИКах установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.