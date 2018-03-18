РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. Одним из первых в подмосковном Королеве проголосовал глава города Александр Ходырев, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В 08:00 на избирательный участок, расположенный в ЦДК имени Калинина, приехал исполнить свой гражданский долг глава Королева Александр Ходырев.

«Я активный гражданин, и для меня очень важно, какими будут перспективы развития страны, Московской области, Королева, каким будет будущее моей семьи, детей и внуков. Именно поэтому я пришел отдать свой голос за того, кому доверяю», - сказал Ходырев.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. Для освещения процесса выборов в Подмосковье аккредитованы порядка сотни СМИ и более 800 журналистов. Для них на базе волейбольного центра в Одинцове организован единый медиацентр, который позволяет в режиме онлайн подключаться к любому избирательному участку, на котором осуществляется видеонаблюдение.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.