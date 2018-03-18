РИАМО - 18 мар. Охрану правопорядка на выборах президента России в Подмосковье обеспечивают около 11 тысяч сотрудников полиции, сообщила в воскресенье начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования задействовано 10788 сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, членов народных дружин, общественных формирований и народных обществ», - сказала Петрова.

Она также добавила, что все избирательные участки были тщательно проверены перед голосованием граждан.

«В период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории были обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак», - отметила Петрова.

В воскресенье россияне выбирают президента страны, отдать свой голос за одного из восьми кандидатов можно до 20:00. Для освещения процесса выборов в Подмосковье аккредитованы порядка сотни СМИ и более 800 журналистов. Для них на базе волейбольного центра в Одинцове организован единый медиацентр, который позволяет в режиме онлайн подключаться к любому избирательному участку, на котором осуществляется видеонаблюдение.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.