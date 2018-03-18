РИАМО - 18 мар. Температура воздуха в столице в прошедшую ночь опустилась до отметки минус 19,7 градуса, таким образом эта ночь стала самой холодной в городе с начала марта, сообщается на сайте «Метеовести».

Минувшая ночь на территории Европейской России вновь выдалась аномально холодной. Температурный режим оказался на 14-16 градусов ниже климатической нормы.

«В столице минимально термометры показывали минус 19,7 градуса. Это самая низкая температура текущего марта, и четвертое значение за весь холодный период. Последний раз в Москве 18 марта так холодно было 55 лет назад! 18 марта 1963 года температура воздуха опускалась до минус 24,6 градуса», - говорится в сообщении.

В Московской области холоднее всего было в Клину, там минимальная температура воздуха составила минус 27,3 градуса, так холодно в этом подмосковном городе в XXI веке еще не было.