РИАМО - 18 мар. Открытие избирательных участков в Подмосковье прошло спокойно, КОИБы работают в штатном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.
«Количество избирательных участков в Московской области - 4239, все участки открыты и приступили к работе. КОИБы работают в штатном режиме»,- говорится в сообщении.
На 2170 избирательных участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.
«Открытие прошло спокойно», - сказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.
Количество избирательных участков в Московской области - 4239, все участки открыты и приступили к работе. КОИБы работают в штатном режиме. На 2170 избирательных участков работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет— Мособлизбирком (@izbirkomMO) March 18, 2018
Открытие прошло спокойно», - сказала И. Коновалова pic.twitter.com/OHjr9HVFRP
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