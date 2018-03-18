РИАМО - 18 мар. Открытие избирательных участков в Подмосковье прошло спокойно, КОИБы работают в штатном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Количество избирательных участков в Московской области - 4239, все участки открыты и приступили к работе. КОИБы работают в штатном режиме»,- говорится в сообщении.

На 2170 избирательных участках работают видеокамеры и ведется трансляция в сети Интернет.

«Открытие прошло спокойно», - сказала председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.