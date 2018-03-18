РИАМО - 18 мар. Один человек пострадал при столкновении трех легковых автомобилей на проспекте Андропова в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичной ГИБДД.

«Около 03:00 в районе дома №10 на проспекте Андропова произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.