РИАМО - 18 мар. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России приступил к работе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы штаба.

«Первая смена видеоцентра заняла рабочие места, проверила оборудование и приступила к видеонаблюдению за происходящим на избирательных участках города», - отмечается в материале.

Выборы президента России в Москве стартовали в воскресенье на 3624 избирательных участках. Видеокамеры установлены на 3413 из них (96%). В корпус наблюдателей Общественной палаты столицы входят 4834 волонтера. Они присутствуют во всех столичных УИК.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.