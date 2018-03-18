РИАМО - 18 мар. Холодная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в день выборов президента России, температура может опуститься до отметки в минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В наступившее воскресенье Московский регион останется во власти гребня антициклона. В такой ситуации при переменной облачности обойдется без осадков. Температурный режим по-прежнему существенно ниже нормы. Максимальная температура воздуха составит от минус 5 до минус 7 градусов, в Подмосковье - от минус 4 до минус 9 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, вернется в норму и составит 748 миллиметров ртутного столба.

«В воскресенье благодаря гребню скандинавского антициклона сохранится тихая без осадков погода с переменной облачностью и температурой воздуха примерно на 10 градусов ниже средних многолетних значений», - уточняется в материале.