РИАМО - 17 мар. В результат загорания мебели в квартире дома на Рублевском шоссе в столице погиб один человек, сообщил РИАМО в субботу сотрудник ЦУКС МЧС РФ по Москве.

«В 17:58 поступила информация о возгорании на втором этаже дома 39, корпус 2 по Рублевскому шоссе. Произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 5 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание ликвидировано по прибытию. В результате инцидента погиб один человек.