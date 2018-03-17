РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Во дворе одного из домов на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах в субботу неизвестный изуродовал ножом три автомобиля, сообщил в соцсети «ВКонтакте» владелец одного из автомобилей.

«На улице 3-е почтовое отделение, во дворе дома №86 вечером неизвестный нанес множество ударов ножом по нескольким машинам, стоящим во дворе. Одна из них моя», - написал пострадавший.

Он добавил, что всего пострадали три автомобиля: Skoda Octavia, KIA Sportage, Mitsubishi Lancer.