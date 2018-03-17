РИАМО (ЛОБНЯ) - 17 мар. Панорамный макет «Лобненский рубеж обороны Москвы на 2 декабря 1941 года» представили жителям Лобни в Музее истории города в субботу, сообщил Лобненскому информагентству президент Благотворительного фонда «Обелиск» Андрей Тишков, по инициативе которого был создан макет.

«Мы провели презентацию макета «Лобненский рубеж обороны Москвы на 2 декабря 1941 года». Он состоит из двух частей, по 6 квадратных метров каждая. На одной из них, зимней панорамой, изображена лобненская земля по состоянию на 2 декабря 1941 года, а на второй – более современная Лобня, через семьдесят пять лет после Великой Отечественной войны, в 2016 году», - сказал Тишков.

По его словам, основная масса макета изготовлена из различных видов пластика. Лес выполнен из синтепона, а светодиодная лента изображает линию рубежа обороны Москвы, она светится оранжевым. Современная часть макета дала многим горожанам возможность посмотреть, что во время войны располагалось на месте их нынешних домов.

Тишков также рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с городской администрацией, чтобы установить на обе части макета защитные прозрачные колпаки.

На изготовление и установку макета было потрачено в общей сложности около полутора миллионов рублей.

По информации информагентства, макет был создан благотворительным фондом «Обелиск» в рамках проекта «Лобня – земля воинской славы».