РИАМО- 18 мар. Избирательные участки открылись в Москве на выборах президента РФ, избиратели могут проголосовать до 20:00.

Всего в Москве организовано более 3.6 тысяч избирательных участков. Более чем на 200 из них установлены специальные информационные стенды для слепых.

По традиции на избирательных участках в столице организовано видеонаблюдение. На каждом участке установлено по две видеокамеры, всего их насчитывается около 7 тысяч.

На этих выборах в Москве впервые сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты города, волонтеры которого вышли на все избирательные участки. Ранее необходимое обучение прошли более 4 тысяч волонтеров.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования в Москве задействовали более 17 тысяч сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, народных дружинников и членов общественных формирований.

Численность избирателей в столице составляет 7,2 миллиона человек. В день выборов для удобства жителей городской наземный транспорт работает по расписанию буднего дня. На маршруты вышли более 6,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов «Мосгортранса» и 1,8 тысячи автобусов частных перевозчиков, работающих по госконтракту. Маломобильные пассажиры могут воспользоваться социальным такси.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.