РИАМО - 18 мар. Все избирательные участки открылись в Подмосковье, чтобы отдать свой голос за кандидата в президенты РФ, необходимо прийти на участок с паспортом до 20:00.

С 06:00 начали работу шесть участков, расположенных в Балашихе, два - в Пушкинском районе, один в аэропорту «Домодедово» и три в аэропорту «Шереметьево», а также в аэропорту «Внуково». С 07:00 открыты два избирательных участка в Серпуховском районе, где голосуют военнослужащие.

Всего к выборам президента РФ на территории Московской области образовано 4239 избирательных участков. Проголосовать могут и помещенные под стражу избиратели в десяти следственных изоляторах, и бездомные - на определенных участках, которые подготовили в каждом муниципальном образовании региона. Общее количество избирателей в Подмосковье составляет более 5,5 миллионов человек. Для участия в выборах пенсионеров и инвалидов обеспечены необходимые условия.

По оценке Мособлизбиркома, за ходом выборов в регионе будут следить более 20 тысяч наблюдателей, в том числе свыше 80 иностранных наблюдателей из 30 стран. Для освещения процесса выборов в Подмосковье аккредитованы порядка 100 СМИ и 836 журналистов. Для них на базе волейбольного центра в Одинцове организован единый медиацентр, который позволяет в режиме онлайн подключаться к любому избирательному участку, на котором осуществляется видеонаблюдение. Всего системами видеонаблюдения в две камеры оборудованы более 2,1 тысячи избирательных участков.

На избирательных участках в Подмосковье также задействовали более 1,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Кроме того, на участках будут применять технологию QR-кода, которая сокращает время ввода сведений протоколов УИК об итогах голосования, их проверки и передачи в Государственную автоматизированную систему «Выборы».

Безопасность на выборах в Московской области обеспечивают порядка 20 тысяч спасателей и пожарных, более 7 тысяч сотрудников полиции, около 1,7 тысячи работников частных охранных предприятий, более 800 дружинников и 360 казаков. С субботы все экстренные оперативные службы, а также предприятия энергетики и ЖКХ на территории региона работают в режиме повышенной готовности. В день выборов в Подмосковье работают около 600 бригад скорой медицинской помощи.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Отдать свой голос можно за одного из восьми кандидатов.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.