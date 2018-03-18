РИАМО - 18 мар. Жители шести городов Подмосковья в воскресенье примут участие в патриотическом флешмобе «Россия – это Я», в ходе которого тысячи людей в одежде цветов триколора выстроятся в слово Россия, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Данное мероприятие состоится в годовщину со Дня воссоединения Крыма с Россией в 12:00 в городах Талдом, Дубна, Дмитров, Химки, Лобня, Долгопрудный. Жители муниципалитетов составят буквы, которые станут частью слова Россия», - отмечается в материале.

Число участников акции будет ориентировано на новый рекорд. Планируется составить из людей самое длинное слово «Россия» размером более 130 километров, а имена участников будут впоследствии занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Каждая буква в слове Россия будет символизировать район, округ и цвет российского триколора: белые буквы РО - Талдомский район и Дубна, синие буквы СС — Дмитровский район и Лобня, красные ИЯ — Долгопрудный и Химки.

Для участия в акции необходимо при себе иметь паспорт для регистрации.