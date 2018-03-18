РИАМО - 18 мар. В день проведения выборов президента РФ в Москве перевозить пассажиров станут более 8,3 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев, изменения в расписании введены для удобства горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Городской наземный транспорт будет работать по расписанию буднего дня 18 марта. На маршруты выйдут более 6,5 тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов «Мосгортранса». Кроме того, по городу будет курсировать 1,8 тысячи автобусов частных перевозчиков, работающих по госконтракту», - говорится в сообщении.

По словам замммэра Москвы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет особенно загружен. Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни.

«Маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси. Уже поступило более 220 заявок на поездку в социальном такси 18 марта», - добавил Ликсутов.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.