РИАМО – 18 мар. Выборы президента Российской Федерации пройдут в воскресенье, избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

В соответствии с Конституцией РФ глава государства избирается на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. Чтобы проголосовать, необходимо прийти на свой избирательный участок с паспортом с 08:00 до 20:00.

В избирательном бюллетене фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвижение); Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).

Для граждан России, которые в день выборов находятся за границей, организовали 394 избирательных участка в 146 странах мира. Участки откроются в популярных среди россиян туристических местах. Кроме того, у граждан РФ будет возможность отдать свой голос за кандидата в аэропортах вылета — там тоже заработают избирательные участки.

Найти избирательный участок по адресу проживания или рядом с местом пребывания, а также узнать контакты участков можно через сервис ЦИКа: http://www.cikrf.ru/services/lk_address/.