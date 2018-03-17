РИАМО - 17 мар. Фестиваль «Мос/Еда!» проходит в столице в эти выходные на 1,5 тысячи площадках, если фестиваль понравится москвичам, то у него есть все шансы стать традиционным, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего задействовано более 16 тысяч человек. Я думаю, можно будет сказать, когда мы подведем итоги в понедельник, что он, наверное, будет крупнейшим в мире», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На прилавках фестиваля почти 110 видов сыра из более чем 25 регионов России — от Калининградской области до Камчатки. В продаже как классические сорта (моцарелла, буррата, адыгейский), так и новинки. Например, Саратовская область в этот раз порадует несколькими сортами твердых сыров с тмином, пажитником и другими пряностями.

«Мы привезли тирольский сорт сыра, мы его сварили специально для нового сезона московских ярмарок, хотим представить москвичам. Я надеюсь, что им придется по вкусу и мы будем очень много продавать этого сыра в столице», — сказал председатель оргкомитета Союза сыроваров России Олег Сирота.

Он добавил, что городские ярмарки стали отличной традицией, которая помогает начинающим фермерам выходить на столичный рынок.

Всего на фестиваль привезли больше 4,5 миллионов килограммов продуктов. Это дальневосточные креветки и камчатские крабы, балтийские шпроты и тихоокеанские сардины. А еще сладости, бакалейные товары, овощи и фрукты.

Московские рестораторы приготовят для гостей больше 100 видов блюд и напитков. Здесь можно будет попробовать мексиканские лепешки с пряными мясными и овощными начинками, лапшу, приготовленную в воке, буррито и кесадильи, крендели и пирожки.

«Мы планируем также узнать мнение москвичей на предмет того, что все-таки наиболее востребовано и популярно на наших московских ярмарках. Поэтому хотели бы провести параллельно опрос», — добавил Алексей Немерюк.

Его итоги подведут через месяц и исходя из этого будут планировать ярмарочные и фестивальные мероприятия.

В культурной программе фестиваля интерактивные театрализованные представления и мастер-классы, а в спортивной — игры и забавы. Посетителей научат украшать предметы интерьера, делать сувениры из природных материалов, играть в стритстайл-футбол, дженгу и веселый хоккей, в котором попасть шайбой надо не в ворота, а в небольшие лунки.