РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Родители с детьми в воскресенье, 18 марта, в Подольске смогут посетить бесплатный мастер-класс по выпечке жаворонков из теста, которые являются символом прихода весны, сообщила «РИАМО в Подольске» в субботу организатор мероприятия Светлана Абдекеева.
«В пабе «Ирландец» в воскресенье состоится мастер-класс «Встречаем весну!» по выпечке жаворонков из теста. По старинному народному поверью, именно эти птицы являются предвестниками весны. Это русский народный обычай печь с детьми жаворонков, украшать ими дерево и призывать весну. В одну из птичек обычно запекали монетку, кто найдет - тому счастье. Начало в 18:00 на улице Мраморная, 2д», - сказала Абдекеева.
На Руси церковный праздник день памяти сорока мучеников Севастийских называли Жаворонки или Сороки. Самый яркий обычай этого дня — печь постные булочки в виде птиц — «жаворонков». Они символизируют летящие к Богу души мучеников. День памяти сорока мучеников Севастийских был знаком, что долгая и морозная зима подходит к концу.
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