РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Родители с детьми в воскресенье, 18 марта, в Подольске смогут посетить бесплатный мастер-класс по выпечке жаворонков из теста, которые являются символом прихода весны, сообщила «РИАМО в Подольске» в субботу организатор мероприятия Светлана Абдекеева.

«В пабе «Ирландец» в воскресенье состоится мастер-класс «Встречаем весну!» по выпечке жаворонков из теста. По старинному народному поверью, именно эти птицы являются предвестниками весны. Это русский народный обычай печь с детьми жаворонков, украшать ими дерево и призывать весну. В одну из птичек обычно запекали монетку, кто найдет - тому счастье. Начало в 18:00 на улице Мраморная, 2д», - сказала Абдекеева.

На Ру­си цер­ков­ный празд­ник день па­мя­ти со­ро­ка му­че­ни­ков Се­ва­стий­ских на­зы­ва­ли Жа­во­рон­ки или Со­ро­ки. Са­мый яр­кий обы­чай это­го дня — печь пост­ные бу­лоч­ки в ви­де птиц — «жа­во­рон­ков». Они сим­во­ли­зи­ру­ют ле­тя­щие к Бо­гу ду­ши му­че­ни­ков. День па­мя­ти со­ро­ка муче­ни­ков Се­ва­стий­ских был зна­ком, что дол­гая и мо­роз­ная зи­ма под­хо­дит к кон­цу.